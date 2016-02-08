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Beyonce'nin şov yaptığı maçta tarihi fark!

Amеrikаn futbоlunun finаl mаçı оlаn Supеr Bоwl'da gеcеnin gаlibi Cаrоlinа Pаnthеrs'ı 24 - 10 yenen Dеnvеr Brоncоs оldu.

Beyonce'nin şov yaptığı maçta tarihi fark!
 Ulusal Futbol Ligi NFL'de San Francisco Levi's Stadium'da oynanan Super Bowl 50'de Denver Broncos, Carolina Panthers'ı 24-10 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı.
BRONCOS İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPADI

California'da Levi's Stadyumu'nda oynanan maçın başlamasından itibaren defansı oldukça etkili olan Broncos ilk çeyreği 10-0 önde kapadı. İkinci yarının başında Panthers skoru 10-7 durumuna getirse de özellikle hücum hattındaki kötü oyun ve Panthers'ın oyun kurucusu Cam Newton'ın Broncos savunmasının sürekli baskısını hissetmesi maçın ortada geçmesine neden oldu.
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