Beyonce'nin şov yaptığı maçta tarihi fark!

Ulusal Futbol Ligi NFL'de San Francisco Levi's Stadium'da oynanan Super Bowl 50'de Denver Broncos, Carolina Panthers'ı 24-10 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı.
BRONCOS İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPADI
California'da Levi's Stadyumu'nda oynanan maçın başlamasından itibaren defansı oldukça etkili olan Broncos ilk çeyreği 10-0 önde kapadı. İkinci yarının başında Panthers skoru 10-7 durumuna getirse de özellikle hücum hattındaki kötü oyun ve Panthers'ın oyun kurucusu Cam Newton'ın Broncos savunmasının sürekli baskısını hissetmesi maçın ortada geçmesine neden oldu.