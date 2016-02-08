Beyonce'nin şov yaptığı maçta tarihi fark!

BRONCOS İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPADI

California'da Levi's Stadyumu'nda oynanan maçın başlamasından itibaren defansı oldukça etkili olan Broncos ilk çeyreği 10-0 önde kapadı. İkinci yarının başında Panthers skoru 10-7 durumuna getirse de özellikle hücum hattındaki kötü oyun ve Panthers'ın oyun kurucusu Cam Newton'ın Broncos savunmasının sürekli baskısını hissetmesi maçın ortada geçmesine neden oldu.

Ulusal Futbol Ligi NFL'de San Francisco Levi's Stadium'da oynanan Super Bowl 50'de Denver Broncos, Carolina Panthers'ı 24-10 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı.