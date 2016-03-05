Bernie Ecclestone damatlarından memnun değil!

Dünyanın büyük bir hayranlıkla takip ettiği Formula 1'in patronu olarak tanınan iş adamı Bernie Eclestone şu sıralar zor günler geçiriyor. Bunun nedeni de gözünden bile sakındığı iki kızının eşleri yüzünden çektiği üzüntüler. Görünüşe göre, 85 yaşındaki Ecclestone'un kızları Tamara ve Petra eşleri açısından çok da şanslı değil.



CEZAEVİNE GİRECEK

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Ecclestone'un eski eşi Slavica Ecclestone ile olan evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Tamara'nın kocası Jay Rutland, geçtiğimiz haftalarda bir uyuşturucu kaçakçısına yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. İddiaları reddeden Rutland eğer suçlu bulunursa demir parlaklıklar ardına gidebilecek. Ecclestone'un 31 yaşındaki büyük kızı Tamara, Jay Rutland ile 2013 yılında dillere destan bir dizi törenle evlenmişti. Tamara Ecclestone ve Jay Rutland görkemli bir dizi törenle evlendi. Modellik de yapan Tamara Ecclestone ile Rutland'ın Sophia adında 2 yaşında bir kızı var.

Ecclestone'un eski eşi Slavica Ecclestone ile olan evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Tamara'nın kocası Jay Rutland...





EN PAHALI MALİKANEDE YAŞIYOR AMA MUTLU DEĞİL

Ecclestone'ın küçük kızı Petra da dolar milyarderi James Stunt ile evli. ABD'nin en pahalı malikanesinde yaşıyor ama o da çok mutlu değil. Petra Nemcova ve James Stunt'ın bir çocuğu var.

Ecclestone'ın küçük kızı Petra ise dolar milyarderi James Stunt ile evli.

YANINDAKİ GÖREVLİYE ŞİDDET UYGULADI

Geçen yılın son aylarında basına yansıyan haberlere göre Petra Ecclestone'un kocası 33 yaşındaki Stunt, malikanesinde çalışan bir görevliye şiddet uyguladı. İddialara göre Stunt, eşcinsel olduğu da bilinen çalışanı Carl Hajik'e karşı homofobik davranışlar sergileyip kavgaya tutuştu.

Ecclestone eşi ve kızları...

"KADIN DÜŞMANI" SUÇLAMASI

James Stunt'ın Hajik'i bu kavga sırasında tutup duvara doğru ittiği de ileri sürülüyor. Olayı mahkemeye taşıyan Hajik eski patronunu "kadın düşmanı" diye nitelendirip makyaj yapıp kadın elbiseleri giydiğini ileri sürdü. James Stunt ile evli olan 27 yaşındaki Petra Ecclestone'un annesi Slavica'nın Bernie Ecclestone'u "Petra konusunda endişelerim var" diye uyardığı da ortaya atılan iddialar arasında.

KIZLARI İÇİN ENDİŞELENİYOR

James Stunt ile 2011 yılında evlenen Petra Ecclestone'un da bir kız çocuğu bulunuyor. Aileye yakın kaynaklar, Bernie Ecclestone'un kızları için endişelendiği ama onlar yetişkin birer birey olduğu için aile meselelerine çok da karışmadığını anlattı.