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Başarılı Tenisçi Marsel İlhan bu sefer şaşırttı

Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı ATP tenis turnuvasında ilk turda elenen Marsel İlhan şaşırttı

Başarılı Tenisçi Marsel İlhan bu sefer şaşırttı

 Marsel İlhan, Katar’ın başkenti Doha’da katıldığı ATP turnuvasına ilk turda veda etti.

Yeni sezonu Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen ATP 250 serisi turnuvada açan Marsel İlhan, açılış turunda dünya 79 numarası Rus Andrey Kuznetsov’a elenmekten kurtulamadı.

28 yaşındaki milli tenisçi, geçen yılın Temmuz ayında mağlup ettiği Kuznetsov karşısında bu defa istediği performansı sergileyemedi. 65 dakika sonunda korttan 6-2, 6-4’lük setlerle yenik ayrılan İlhan, ikinci tur biletini rakibine kaptırdı.

Klasmanın 114. basamağındaki Marsel, bir sonraki mücadelesini yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ın elemelerinde verecek. 13-16 Ocak tarihleri arasındaki eleme müsabakalarında Marsel’in yanı sıra Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu da ter dökecek.
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DohaMarsel İlhan
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