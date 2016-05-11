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Avrupa’da Türkiye 10.Oldu

Avrupa senkronize yüzme şampiyonasında milli takım elemeler sonrasında düet kategorisinde 10.oldu

Avrupa’da Türkiye 10.Oldu
Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale kalan Senkronize Yüzme Milli Takımı, düet kategorisinde 10'uncu oldu.

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından  İngiltere'nin başkenti  Londra'da düzenlenen  Avrupa Senkronize Yüzme Şampiyonası'nda ilk kez finale kalan  Türkiye'den Mısra Gündeş-Defne Bakırcı çifti, düet kategorisinde elde ettiği 77.23 puanlık dereceyle 10'unculuk elde etti.

Finalde  Rusya 96.9 puanla şampiyon olurken,  Ukrayna 93.33 puanla ikinci,  İtalya ise 91.2667 puanla üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcular, dün düet kategorisinde serbest programda 76.53 puan alarak sıralamada ilk 10 içinde yer almış ve finalde mücadele etme hakkını kazanmıştı. İkili, 13 Mayıs Cuma günü düet teknik kategorisi finalinde yarışacak
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AvrupaYüzme şampiyonasıMilli Takım
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