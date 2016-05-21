Avrupa Şampiyonu İrem Yaman Oldu!

22. Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Türkiye, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Bayanlar 62 kiloda İrem Yaman Avrupa şampiyonu olurken, 67 kiloda Nur Tatar ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı gümüş madalyanın sahibi oldu.



Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından organize edilen ve 47 ülkeden 387 sporcunun katılımıyla İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 22. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde bayanlar 62 ve 67, erkekler 74 ve 80 kilolarda mücadeleler yapılırken, Türkiye'yi 9 sporcu temsil etti. Şampiyonanın ilk iki gününü 1 altın ve 2 bronz madalya ile geçen Türkiye, üçüncü günde 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye, 3 gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Bayanlar 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, bir numaralı seri başı olarak katıldığı şampiyonada ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda bir diğer sporcumuz Tuğba Ayva'yı 4-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Yaprak Eriş'i 8-0 gibi net bir skorla geçen milli tekvandocu, yarı finalde de Almanya'dan Rabia Güleç'i 3-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Fransa'dan Magda Weit Henin ile karşılaşan İrem Yaman, son raunddaki üstünlüğüyle müsabakayı 5-0 kazanarak altın madalya nın sahibi oldu.

Bayanlar 67 kiloda Nur Tatar, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Finlandiya'dan Jennafin Partanen'i 12-0 sayı üstünlüğüyle, çeyrek finalde ise Azerbaycan'dan Farida Azizova'yı altın vuruşla yenmeyi başardı. Nur Tatar, yarı finalde Fransa'dan Haby Niare'yi 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde İngiltere'den Lauren Williams, ile karşılaşan Nur Tatar, 3-0 geriye düştüğü müsabakada 3-3'lük eşitliği yakaladı.

Son saniyede müsabakanın hakemleri önce Lauren Williams'a verdikleri köngo cezasını tartışmalı bir karar sonrasında İngiliz sporcudan alıp Nur Tatar'a verince köngo cezası ile milli sporcu müsabakayı 4-3 kaybederek, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 80 kiloda tatamiye çıkan Yunus Sarı ise final maçında Azerbaycan'dan Milad Beigi Harchegani'ye 5-0 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonanın son gününde 5 Türk sporcu tatamiye çıkacak. Erkekler 87 kiloda Serdar Yüksel, +87 kiloda Kaan Kılıç, bayanlar 73 kiloda Şeyma Nur Söğüt ile Ebru Yümlü ve +73 kiloda Nafia Kuş madalya mücadelesi verecek.