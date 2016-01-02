Aslı Çakır Alptekin'in verdiği cevap şok etti

Atlet Aslı Çakır Alptekin dopingli çıktığı için devletten aldığı 2 bin altını geri vermiyor. Resmi makamlar tarafından kendisine yapılan çağrıya, "Hepsini harcadım, kalmadı" dediği iddia edilen sporcuya nasıl bir uygulama yapılacağı henüz tespit edilemedi.



8 YIL MEN CEZASI ALMIŞTI

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metrede birinci olarak altın madalya kazanan Alptekin daha sonraki süreçte biyolojik pasaportunda meydana gelen sapmalar nedeniyle Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından suçlanmış, uzun süren hukuki bir süreç yaşanmıştı. Sonuçta Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) giden dava sporcunun 'suçu kabul etmesi' ile 8 yıllık cezayla sonuçlanmıştı.

ÖDÜL PARASI GERİ İSTENDİ

Bu gelişmenin ardından önce Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Aslı Çakır Alptekin'in kazandığı altın madalyanın ardından da kendisine verilen tüm ödüllerin dökümünü isteyerek iadesinin sağlanması konusunda baskı oluşturmuş, ardından Spor Genel Müdürlüğü 2000 Cumhuriyet Altını karşılığı yaklaşık 2.5 milyon TL'lik ödülün iadesi çalışmalarını başlatmıştı. 30 yaşındaki sporcu özel kuruluşlar ve şahıslar tarafından da pek çok maddi ödül verilmişti.

"HEPSİNİ HARCADIM"

Vatan'da yer alan habere göre; Süreci başlatan Genel Müdürlüğün ödül iadesi girişiminin ardından sporcunun, "Hepsini harcadım" iddiasına karşı şimdi nasıl bir girişimde bulunacağı, haciz kararı çıkartıp çıkartmayacağı merakla bekleniyor.