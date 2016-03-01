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Arnold Fiek yarışmada şoku yaşadı!

Lugano Grаnd Prix'de yаrışаn Almаn bisiklеtçi Arnоld Fiеk, yаptığı kazada 12 mеtrеdеn Lugano Gölü'ndе düştü

Arnold Fiek yarışmada şoku yaşadı!

 İsviçre'de dün düzenlenen Lugano GP'de büyük bir kaza yaşandı. Christina Jewelry takımından Arnold Fiek, tam 12 metrelik yükseklikten Lugano gölüne düştü.

KIRIK KALÇASINA RAĞMEN TIRMANDI

Olay anında yağan yağmur ve kırık kalçasına rağmen düştüğü gölden bir yükseltiye tırmanan Alman sporcu, bisikletini kaza yerinde gören kişilerin yardım çağırması sayesinde kurtarıldı.


6 HAFTA SONRA BAŞLAYACAK

Kalçası kırılan ve birçok yara alan Fiek, yaklaşık 6 hafta sonra antrenmanlara başlayacak.
TÜRKİYE TURU'NDA 37. OLMUŞTU

Lugano GP'sini Bardini-CSF takımından Sonny Colbrelli kazandı. İtalyan sporcu geçen sene katıldığı Türkiye Turu'nda genel klasmanda 37. sırada yer almıştı.

(Kaynak: Eurosport)
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Arnold Fiek
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