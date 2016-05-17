31 Oyuncu Olimpiyatlara Katılamayabilir

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) doping yaptığı şüphesiyle 31 sporcunun Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek 2016 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilebileceğini açıkladı.

IOC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2008'de Pekin'de düzenlenen olimpiyatlar da 454 doping numunesinin yeni bilimsel teknolojik tekniklerden faydalanılarak yeniden incelendiği ve 6 branşta yarışan 12 ülkeden 31 sporcunun testlerinde dopinge rastlandığını belirtti.

Açıklamada, Londra'da 2012'de düzenlenen oyunlardaki 250 numunenin de inceleneceği, şu aşamada adları verilmeyen sporcuların çıkacak sonuca göre 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2016 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilebileceği vurgulandı.

Olay hakkında detaylı incelemelerin yapılacağı belirtilen açıklamada, söz konusu sporcuların ülkelerinin olimpiyat komitelerinin de bilgilendirildiği ifade edildi.

Soçi soruşturmasında destek

IOC, Soçi'de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyatları'nda çıkan doping iddialarının ardından olay hakkında soruşturma açan Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) da destek verdi.

Açıklamada, Soçi'de bulunan doping laboratuvarının incelenmesi için WADA'ya tam yetki· veri·ldi·ği· ve burada depolanan 10 yıllık numunelerin İsviçre'nin Lozan kentindeki laboratuvarda tekrar inceleneceği bildirildi.

ABD merkezli televizyon kanalı CBS'teki "60 Minutes" (60 Dakika) isimli programda ortaya atılan iddiada, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) eski çalışanı Vitaly Stepanov, elinde Moskova Doping Kontrol Laboratuvarının eski başkanı Grigory Rodchenkov'a ait kayıtlar olduğunu öne sürmüştü. Rus bir atlet olan eşi Yuliya Rusanova ile ABD'ye sığınan Stepanov, pozitif çıkan test sonuçlarını değiştirebildiğini söylediği Rodchenkov'un kayıtlarda kendisine, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'ndaki tüm doping kontrol süreçlerine dahil olmaya çalıştı." dediğini paylaşmıştı.

Stepanov ayrıca, Rodchenkov'da 2014 Kış Olimpiyatları'nda doping yapan Rus sporcuların listesinin olduğunu ve listede altın madalya kazanan 4 ismin de bulunduğunu savunmuştu.