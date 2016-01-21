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2 Yıl öncesine kadar polise taş atıyordu

İki yıl önce Mardin'de polise taş atarken yakalanan ben 12 gün hapis yatan Abdulaziz Danış ceza evinden çıkmasından sonra hayatı bir anda değişti

2 Yıl öncesine kadar polise taş atıyordu

 Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Abdulaziz Danış, 2014'te toplumsal bir olayda polise taş atarken yakalanıp tutuklandı. 12 gün cezaevinde kaldı ve çıktıktan sonra Süleyman Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitimine devam etti. Abdulaziz, okuluna gelen Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Halil Erkan'la tanıştı. Antrenörün yönlendirmesiyle atletizme başlayan Danış'ın adeta hayatı değişti.

3 DALDA REKOR KIRDI

Danış, Mardin'de düzenlenen atletizm yarışlarında birinci oldu ve tekniği yürüyüşe daha yatkın olduğu için yürüyüş branşını tercih etti. Geçen yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olan Danış, Milli Takım'a seçildi. Katıldığı uluslararası yarışmalarda da başarılı sonuçlar elde eden Abdulaziz Danış, son olarak geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yürüyüş Salon Şampiyonası'nda 3 dalda rekor kırarak birinci oldu.

"POLİSE TAŞ ATMAK MODA BİR ŞEYDİ"

"Artık taşları antrenmanlarda kollarımı kuvvetlendirmek için atıyorum" diyen lise 3'üncü sınıf öğrencisi Abdulaziz Danış'ın başarısı, Kızıltepe'deki diğer çocuklara da örnek oldu. Danış'ı örnek alıp atletizme başlayan kuzeni Umut Temel, İstanbul'daki salon yarışmasında Türkiye ikinciliği elde etti. 2 yıl önce Kızıltepe'de çıkan bir olayda polise taş atarken yakalandığını anlatan Danış, "Çocuk olduğumuz için iyi düşünemiyorduk. Polise taş atmak moda gibi bir şeydi. Cezaevinden çıktıktan sonra okulumda düzenlenen koşu yarışmasında birinci oldum. Antrenörüm İbrahim Halil Erkan beni o zaman keşfetti. Beni ilk olarak o ortamdan uzaklaştırdı. Kendimi tamamen spora verdim" dedi.


"EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK"

Babasının böbrek hastası olduğunu, annesinin de çalışmadığını anlatan Danış'ın babası çalışamıyor. 7 kardeşi olduğunu ifade eden Danış, şunları söyledi: "Onlara bakmak için atletizmden vazgeçmeyi düşündüm. Hatta bir ara çalışmak için İstanbul'a kaçtım. Ama hocam peşimi bırakmadı. Yurtdışı yasağım vardı, kaldırılınca ülkemi uluslararası yarışmalarda temsil ettim. Şimdi temmuz ayında Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Günde 23 kilometre yürüyorum. En büyük hedefim ise ileride olimpiyat şampiyonu olmak. Devletimiz destek verirse Mardin'den başarılı olacak çok sporcu çıkacağına inanıyorum."

"BAKANLIKTAN TARTAN PİST İSTİYORUZ"

Abdulaziz Danış'ın büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Milli Takım Antrenörü İbrahim Halil Erkan, "Ailesinin maddi durumu iyi değil. Şehrin dışında bulunan stadyuma servis olmadığı için yürüyerek gidiyor. Yarışlara yolda hazırlanıyoruz ama olaylardan dolayı bazen yola bile çıkamıyoruz. Bu şartlara rağmen büyük başarılar elde etti. Bakanlıktan Mardin'e tartan pist istiyoruz" dedi.

(Kaynak: Habertürk)
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