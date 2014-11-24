Çizgi film karakterlerinin anatomik yapısı

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Çizgi film karakterlerinin anatomik yapısı

21.11.2014 - Çizgi filmlerin en güzel yanlarından birisi de, doğanın kurallarının onlar için geçerli olmaması. Fizik kurallarını istedikleri gibi bükebiliyor, metrelerce yükseğe zıplayıp gezegenler arasında gidip gelebiliyorlar mesela. Ya da uçurumdan aşağı düşüp bolca duman kaldırsalar da tek bir çizik olmadan kurtulabiliyorlar. Peki ya gerçekten de var olsalardı? O zaman nasıl bir anatomileri olurdu?
Güney Koreli sanatçı Hyungkoo Lee, işte bu sorunun cevabını aradı. ‘Animatus’ adını verdiği heykel serisinde Lee, çizgi film kahramanlarının anatomik yapısının nasıl olabileceğini hayal etti.

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