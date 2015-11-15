Bu Habere Dikkat!! Banyo Yapmadan Önce Sakın Su İçmeyin!!

Yaşam kaynağı olan su insan vücudu için son derece önemlidir. Su içmek vücudumuz açısından faydalı ancak suyu "doğru zamanda" içmek vücuda olan faydasını artırıyor.



Su hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve doğru şekilde su tüketmek de bir o kadar önem arz ediyor. Ne zaman su içilir, ne zaman su içilmez, suyun faydaları ve zararları nelerdir sorularının cevabını saglikhaberleri.com.tr olarak sizler için derledik. Mutlaka okuyun... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz



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