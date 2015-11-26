Boş mideyle 4 bardak su içince bakın neler oluyor?

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Boş mideyle 4 bardak su içince bakın neler oluyor?

Su içmek kimi insanların aklına bile gelmez ama o kadar faydası var ki okudukça şaşıracaksınız… Japonların uyanır uyanmaz ilk iş olarak su içme alışkanlıkları olduğunu biliyor muydunuz? Çok eski tarihlere dayanan Japon Su Terapisi pek çok hastalığı iyileştirmede kullanılıyor. Saglikhaberleri.com.tr olarak aç karnına su içmenin faydalarını ve yapılan araştırmaları sizler için derledik.. Aç karnına su içmenin inanılmaz faydalarını okumak için diğer sayfaya geçiniz...

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