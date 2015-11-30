Bir Bardak Suya Bir Adet Kuru Hurma Koyup Bekletin..Bakın Nelere Faydası Varmış!!

Hurma, vitamin ve tatlılar gibi, emilmesi kolay olan önemli maddeler ihtiva eder. Bununla birlikte hurma acıkmayı durdurmaya yardımcı olmakta ve oruçluya tokluk hissi vermektedir. Yapılan araştırmalara göre, hurma, hafızayı geliştiriyor, kolesterolü düşürüyor, kanser önleyici antioksidanları ihtiva ediyor, bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağlıyor, ülsere ve böbrek yetmezliğine fayda sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor. Hurmanın ayrıca çağın hastalığı damar sertliği ve kolesterol için faydalı olduğu belirtiliyor. Ramazanlarda oruç açarken çok tüketilen hurmanın aslında yıl boyu tüketilmesi gerekiyor. Saglikhaberleri.com.tr olarak hurmanın faydalarını sizler için derledik.