21.11.2014 - New York Times gazetesi, “What if Age Is Nothing but a Mindset?” (Yaşlanmak Yalnızca Zihniyetle İlgili Bir Durum mudur?) adlı makalesi için, fotoğrafçı Zachary Scott’a başvurdu. İstekleri oldukça basitti: Çocukları sanki yaşlılarmış gibi göster.

6 kişilik bir ekip makyaj, kıyafetler ve çekimlerin rötuşları üzerinde çalıştı ve ortaya bu fotoğrafla çıktı. Hepsi de Benjamin Button’un kuzenleri gibi görünen çocukların şekerliğine bayılacaksınız.