Yunanistan Fenerbahçe'yi Destekliyor

Oyuncu olarak 1987'de, başantrenör olarak ise 2005'te Yunanistan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan tecrübeli basketbol adamı, THY Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında oynanacak final maçı öncesi AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Final maçları için tahminde bulunmanın zor olduğunu vurgulayan 57 yaşındaki basketbol adamı, "İlk maçta CSKA Moskova öz güven kazandı. Fenerbahçe şampiyonluk için çok hevesli görünüyor. Umarım güzel bir maç izleriz." dedi.

Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'nın oyun kurucuları Milos Teodosic ve Nando de Colo'yu mutlaka kontrol altına alması gerektiğinin altını çizen Giannakis, "Oyunu yönlendiren iki tehlikeli isim De Colo ve Teodosic. CSKA Moskova'nın en büyük kozu hücumu. Fenerbahçe'nin buna karşı bütün oyuncularının en yüksek disiplin ve konsantrasyonla oynamasına ihtiyacı var." diye konuştu.

"Türk basketbolu büyük bir sonuç aldı"

Yunan başantrenör, Galatasaray Odeabank'ın ULEB Avrupa Kupası zaferinden sonra Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde final oynamasının Türk basketbolu için çok önemli olduğunu belirtti.

Bu başarılara rağmen daha fazla Türk oyuncunun forma şansı bulması gerektiğini aktaran Giannakis, "Türk basketbolu çok büyük bir sonuç aldı. Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı, Fenerbahçe ise THY Avrupa Ligi'nde finale kaldı. Bir sonraki adımda daha fazla Türk oyuncu kullanılması gerekiyor. Basketbolun Türkiye'de hayatın bir parçası olması için bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Obradovic hayali gerçeğe çeviriyor"

Giannakis, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'i övdü.

İki yıldır Obradovic'in Fenerbahçe'ye önemli bir disiplin kazandırdığını dile getiren Giannakis, "Obradovic, disiplinin, hayalleri gerçeğe çevireceğini biliyor. İki yıldır takımında bu disiplin var. Bu da oyuncularına önemli maçlarda güven veriyor. Böyle yüksek seviyelerdeki turnuvalarda tutkuya, mücadele tecrübesine ve sonuna kadar denemeye ihtiyacınız var. Fenerbahçe hak ederek finale yükseldi ve şampiyon olmayı da başaracak." ifadelerini kullandı.

"Yunan halkı Sloukas'ı şampiyon görmek istiyor"

Giannakis, Fenerbahçe forması giyen vatandaşı Kostas Sloukas'ın Yunanistan'da çok sevilen bir oyuncu olduğunu aktardı.

Yunan halkının, Sloukas nedeniyle Fenerbahçe'yi desteklediğini belirten tecrübeli başantrenör, "Sloukas Yunanistan'da çok sevilen bir oyuncu. Sloukas'ı Selanik'te altyapıdan Yunan basketboluna kazandıran isimlerden biriyim. Yunan halkı Fenerbahçeli Sloukası'ı şampiyon görmekten mutlu olacaktır." şeklinde konuştu.

Giannakis son olarak Fenerbahçe taraftarını da överek, "Fenerbahçe taraftarları inanılmaz. Takımlarına büyük destek veriyorlar. Şutör gibi takımlarına destek oluyorlar. Takım ne zaman zor durumda kalsa, taraftar oyuncuları maça dönmesini sağlıyor." diyerek sözlerini tamamladı.