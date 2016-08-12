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Yok artık LeBron James! İşte yeni sözleşmesi...

Cleveland Cavaliers'ın geçen sezon şampiyon olmasında büyük payı bulunan LeBron James, kulübüyle yeni sözleşmeye imza atıyor.

Yok artık LeBron James! İşte yeni sözleşmesi...

 Cavaliers ile 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen opsiyonunu kullanıp serbest duruma geçen James, daha yüksek kontrat alabilmek için elini kuvvetlendirmişti.

Basket dergisinin haberine göre, James, Cavaliers ile 3 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Süper star 3 yıl için toplam 100 Milyon Doları cebine koyacak.

LeBron James bu rakamla NBA'deki en yüksek kontrata da sahip olacak. James'ten önce Memphis Grizzlies'ın oyuncusu Mike Conley yıllık 30.5 Milyon Dolarlık anlaşmayla en yüksek kontratı elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cleveland CavaliersLebron James
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