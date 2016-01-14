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Yasağın kalkmasının ardından Galatasaray Odebank'ta ilk transfer geldi

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Odebank'ın aldığı transfer yasağı cezasının kalkmasının ardından ilk transferini bitirdi

Yasağın kalkmasının ardından Galatasaray Odebank'ta ilk transfer geldi

 Geçmiş yıllarda sarı kırmızılı formayı giyen Pops Mensah Bonsu, Nathan Jawai, Pietro Aradori ve Nolan Smith'e olan toplam 1.3 milyon dolarlık borcu nedeniyle FIBA tarafından transfer yasağı konan Galatasaray Kulübü, söz konusu parayı son tarih olan 13 Ocak'ta ödedi. FIBA bu gelişme üzerine sarı kırmızılı kulübe verdiği transfer yasağını kaldırdığını açıkladı.

Galatasaray'ın basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal açıklamada, "Biz ödememizi gerçekleştirdik. Artık bu konuyla ilgili bir sorunumuz kalmadı. Transfer yapabiliriz" dedi.

Sarı kırmızılılar yasağın kalmasının ardından, daha önce anlaşma sağladığı ABD'li oyuncu Chuck Davis'in transferini gerçekleştirdi.

Kaynak : basketdergisi

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