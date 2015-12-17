Trabzonspor Medical Park Kaybetsede Turladı

Grubu üçüncü sırada bitiren bordo-mavililer, bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmaya seyircisinin desteğiyle hızlı başlayan Trabzonspor Medical Park, Sertaç Şanlı, Hardy ve Velickovic üçlüsüyle bulduğu sayılarla 7. dakikada 16-7 üstünlük sağladı. Etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, Kulig, Hardy ve Hakan Demirel'in basketleriyle son dakikada farkı 14 sayıya (25-11) çıkardı. Williams'ın son saniyelerdeki basketiyle Trabzonspor Medical Park, ilk periyodu 25-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta Langford ve Williams'ın etkili oyunuyla sayılar bulan Unics Kazan, 16. dakikada farkı 3 sayıya kadar (31-28) indirdi. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen bordo-mavililer, Stipanovic ve Hardy'in basketleriyle soyunma odasına 40-34 üstün gitti.

Unics Kazan, ikinci yarıya iyi başlayarak 25. dakikada Kaimakoglou'nun basketiyle farkı 1 sayıya indirdi. Bu dakikadan sonra çekişmeli geçen ve karşılıklı basketlerin olduğu periyodun bitimine 1,5 dakika kala konuk takım, Langford'un basketiyle skoru 53-52 yaparak, maçta ilk kez öne geçti. Rus temsilcisi, Parakhouski'nin sayısıyla da üçüncü çeyreği 57-56 önde geçti.

Son periyotta Milaknis'in devreye girmesiyle Unincs Kazan, 35. dakikada 63-72 üstünlük sağladı. Geride kalan bölümde rahat bir oyun sergileyen konuk takım, son dakikada farkı 11 sayıya (69-80) yükseltti ve maçtan da 80-73 galip ayrıldı.

Hoş geldiniz pankartı

Hayri Gür Spor Salonu’nu büyük ölçüde dolduran Trabzonspor Medical Park taraftarları, Rusya Ligi'nde mücadele eden Unics Kazan'ı "hoş geldin" pankartıyla karşıladı.

Bordo-mavili taraftarlar, takımların ısınması sırasında, İngilizce olarak "Tatarstani friends, welcome to Trabzon" (Tatar dostlar Trabzon'a hoş geldiniz) yazılı pankart açtı ve daha sonra bu pankart salona asıldı.

Futbolcular da izledi

Trabzonspor Medical Park’ın karşılaşmasına Trabzonsporlu futbolcular da büyük ilgi gösterdi.

Bordo-mavili takımdan Mbia, Douglas Franco, Marko Marin, Uğurcan Çakır, Serdar Gürler ve İshak Doğan'ın yanı sıra Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de maçı izleyenler arasında yer aldı.