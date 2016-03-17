Trabzonspor'dan oyuncuların maça çıkmayacağı iddialarına cevap geldi!

Bir internet sitesinde gerçeğe aykırı olmayan bir haber yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncuların paralarını alamadıkları için antrenmana ve hafta sonu oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına çıkmayacakları şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.Açıklamada, takımın başantrenör Ahmet Kandemir nezaretinde akşam çalışmasına başladığı belirtilerek, antrenmanda bel fıtığı teşhisi konulan ve tedavisi süren Erdi Gülaslan haricinde eksik oyuncu bulunmadığı kaydedildi.