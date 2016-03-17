Bir internet sitesinde gerçeğe aykırı olmayan bir haber yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncuların paralarını alamadıkları için antrenmana ve hafta sonu oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına çıkmayacakları şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.Açıklamada, takımın başantrenör Ahmet Kandemir nezaretinde akşam çalışmasına başladığı belirtilerek, antrenmanda bel fıtığı teşhisi konulan ve tedavisi süren Erdi Gülaslan haricinde eksik oyuncu bulunmadığı kaydedildi.
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Trabzonspor'dan oyuncuların maça çıkmayacağı iddialarına cevap geldi!
Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Medical Park - İstanbul Büyükşehir Belediye Spor karşılaşmasında Trabzonsporlu oyuncuların paralarını alamadıkları için maça çıkmayacakları iddialarına yönetimden açıklama geldi. Trabzonspor Medical Park, haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
17 Mart 2016 Perşembe 21:20
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Anahtar Kelimeler:BasketbolTrabzonspor Medical ParkTBL
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