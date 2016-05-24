Toronto Raptors Cleveland Cavaliers’i affetmedi!

NBA'de play-off'lara tek maçla devam edildi. Raptors, Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Air Canada Centre'da ağırladığı Cavaliers'ı 105-99'luk skorla geçti. Raptors böylece, Cavaliers'ın ev sahipliğinde oynanacak 5. karşılaşma öncesi seride 2-2'lik eşitlik sağladı.
Raptors'ta 35 sayıyla oynayan Kyle Lowry, maçın en skoreri oldu. DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı ev sahibi ekipte DeMarre Carroll 11 sayı üretti.
Cavaliers'ta LeBron James'in 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda Kyrie Irving 26, Channing Frye 12, Kevin Love 10 sayı kaydetti.
Play-off'lara Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors (2-1) serisinin 4. maçıyla devam edilecek.
NBA'de play-off'lara tek maçla devam edildi. Raptors, Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Air Canada Centre'da ağırladığı Cavaliers'ı 105-99'luk skorla geçti. Raptors böylece, Cavaliers'ın ev sahipliğinde oynanacak 5. karşılaşma öncesi seride 2-2'lik eşitlik sağladı.