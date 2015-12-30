TBF'den Lynetta Kizer Kararı Açıklaması

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF)Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na verdiği hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı görüştü.
Kurul, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili TBF’nin sarı-kırmızılılara verdiği hükmen yenilgi kararını, 6 Ocak Çarşamba günü yapacağı toplantıda karara bağlayacak.
Öte yandan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, SGM Tahkim Kurulunun, Kamu İhale Kanunu’na aykırı davranması nedeniyle kendisine verdiği 6 ay hak mahrumiyeti cezasının düzeltilmesiyle ilgili talepte bulundu. Kurulun, Müftüoğlu’nun düzeltme başvurusunu bugünkü toplantıda ele aldığı ancak kararını 6 Ocak’a bıraktığı öğrenildi.