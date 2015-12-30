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TBF'den Lynetta Kizer Kararı Açıklaması

Lynetta Kizer'in lisans krizinin ardıdnan hükmen mağlup kararı TBF tahkim kuruluna taşınmıştı, bu konu hakkında bugün kısa bir açıklama yapıldı

TBF'den Lynetta Kizer Kararı Açıklaması
 Lynetta Kizer'in lisans krizinin ardıdnan hükmen mağlup kararı TBF tahkim kuruluna taşınmıştı, bu konu hakkında bugün kısa bir açıklama yapıldı

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF)Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na verdiği hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı görüştü.

Kurul, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili TBF’nin sarı-kırmızılılara verdiği hükmen yenilgi kararını, 6 Ocak Çarşamba günü yapacağı toplantıda karara bağlayacak.

Öte yandan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, SGM Tahkim Kurulunun, Kamu İhale Kanunu’na aykırı davranması nedeniyle kendisine verdiği 6 ay hak mahrumiyeti cezasının düzeltilmesiyle ilgili talepte bulundu. Kurulun, Müftüoğlu’nun düzeltme başvurusunu bugünkü toplantıda ele aldığı ancak kararını 6 Ocak’a bıraktığı öğrenildi.

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GalatasarayFenerbahçeTbf
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