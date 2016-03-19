Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Taksim'deki terör saldırısından dolayı dev maç ertelendi!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan gelen açıklamayla bugün saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş karşılaşması Taksim'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Taksim'deki terör saldırısından dolayı dev maç ertelendi!

Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki Galatasaray OdeabankDarüşşafaka Doğuş karşılaşması terör olayları nedeniyle ertelendi.

Bugün saat 19:00’da oynanaması planlanan mücadele İstanbul Taksim’de meydana gelen terör saldırısı sebebi ile ileri bir tarihte oynanacak.

Darüşşafakalı basketbolcuların Taksim'de bir otelde konakladıkları ve bu yüzden federasyondan böyle bir talepte bulundukları belirtiliyor.

Federasyonda da resmi açıklama geldi!

İşte o açıklama:

"Spor Toto Basketbol Ligi’nin 22.Hafta müsabakalarından Galatasaray Odeabank – Darüşşafaka Doğuş takımlarımız arasında bugün saat 19.00 de oynanacak müsabaka ile ilgili olarak, Darüşafaka Doğuş kulübünün "Taksim'deki bomba olayı sırasında basketbol takımının Taksim bölgesinde olmaları ve halen aynı bölgede otelde kampta bulunan sporcularının ciddi psikolojik sorun yaşamaları nedeniyle , müsabakanın ertelenmesi " talebi ve Galatasaray Kulübünün de TBF nin bu nedenle alacağı karara saygılı olduklarına dair beyanları değerlendirilerek, söz konusu müsabakanın Darüşafaka Doğuş kulübü'nün "gösterdiği gerekçelere" dayalı olarak ileride açıklanacak bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Diğer basketbol müsabakalarının ise programlandığı şekilde oynanacağı kamuoyuna duyurulur." 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka DoğuşBasketbolGalatasaray OdeabankTBL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.