Taksim'deki terör saldırısından dolayı dev maç ertelendi!

Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki Galatasaray Odeabank – Darüşşafaka Doğuş karşılaşması terör olayları nedeniyle ertelendi.



Bugün saat 19:00’da oynanaması planlanan mücadele İstanbul Taksim’de meydana gelen terör saldırısı sebebi ile ileri bir tarihte oynanacak.



Darüşşafakalı basketbolcuların Taksim'de bir otelde konakladıkları ve bu yüzden federasyondan böyle bir talepte bulundukları belirtiliyor.



Federasyonda da resmi açıklama geldi!



İşte o açıklama:



"Spor Toto Basketbol Ligi’nin 22.Hafta müsabakalarından Galatasaray Odeabank – Darüşşafaka Doğuş takımlarımız arasında bugün saat 19.00 de oynanacak müsabaka ile ilgili olarak, Darüşafaka Doğuş kulübünün "Taksim'deki bomba olayı sırasında basketbol takımının Taksim bölgesinde olmaları ve halen aynı bölgede otelde kampta bulunan sporcularının ciddi psikolojik sorun yaşamaları nedeniyle , müsabakanın ertelenmesi " talebi ve Galatasaray Kulübünün de TBF nin bu nedenle alacağı karara saygılı olduklarına dair beyanları değerlendirilerek, söz konusu müsabakanın Darüşafaka Doğuş kulübü'nün "gösterdiği gerekçelere" dayalı olarak ileride açıklanacak bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Diğer basketbol müsabakalarının ise programlandığı şekilde oynanacağı kamuoyuna duyurulur."