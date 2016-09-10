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Sakatlanınca spor hayatını noktaladı!

Galatasaraylı oyuncu sakatlığı nedeniyle sporu bırakma kararı aldı.

Sakatlanınca spor hayatını noktaladı!

 Galatasaray'ın İtalya'daki hazırlık kampı sakatlıklar nedeniyle kabusa dönüştü.

Micov ve Smith'ten sonra Galatasaray'ı en sarsan sakatlık haberi Nenad Krstic'ten geldi. Dizinden sakatlanan Krstic dün Almanya'daki doktoruna gitti ve olumsuz bir tabloyla karşılaştı. Alman doktor Krstic'e "Basketbolu bırakmazsan ileride yürüyemezsin" deyince Krstic de basketbolu bırakma kararı aldı.

Ergin Ataman, Krstic'i deneme amacıyla İtalya'ya götürdüklerini belirtti, "Kulübümüzün bir zararı olması ama tabii Krstic'in durumuna üzüldük. Uzun konusunda yeni girişimlerimiz olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaraylı OyuncuNenad Krstic
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