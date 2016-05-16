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Potanın Perileri Olimpiyat Yolunda!

A Milli Kadın Basketbol Takımı Fransa’da düzenlenecek olan 2016 FIBA Olimpiyat Elemeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Potanın Perileri Olimpiyat Yolunda!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 13-19 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Nantes kentinde düzenlenecek 2016 FIBA Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına devam ediyor.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenmanda Ay Yıldızlılar kondisyon, set ve şut çalışması yaptı.

Nevriye Yılmaz takımdan ayrı çalışırken, Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır, Lara Sanders ve Şebnem Kimyacıoğlu ilk kez takımla birlikte idmana çıktı.

Potanın Perileri, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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