Potanın perileri bu sefer üzdü!

2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında İsrail'e deplasmanda 63-62'lik skorla mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.



MİLLİLER MAÇA HIZLI BAŞLADI

Milli Takım karşılaşmaya Işıl Alben, Olcay Çakır, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Hollingsvoth beşi ile başladı. Ay yıldızlılar maçtaki ilk sayılarını Tuğçe Canıtez'in basketi ile buldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı mücadelenin ilk 5 dakikalık bölümünü 13-7'lik skorla önde geçti. Ay Yıldızlılar ilk 8 dakikalık bölümde İsrail karşısında 24 sayı buldu ve İsrail molayı alan taraf oldu (24-10). Milliler ilk 10 dakikayı 26-12'lik skorla üstün tamamladı.

ISRAİL İKİNCİ ÇEYREKTE TOPARLANDI

İsrail ikinci çeyreğe Shay Doron'un üçlükleriyle başladı. Bu bölümlerde maçtaki fark 9 sayıya düştü. İsrail ikinci çeyrekte milliler karşısında 23-13'lük üstünlük kurdu. Ay yıldızlı ekip soyunma odasına 39-35 önde gitti.

İkinci yarıda ilk basket kaptan Şaziye İvegin Üner'in üç sayılık isabetinde geldi. A Milli Kadın Basketbol Takımı üçüncü çeyrekte sayı bulmakta zorlandı. Ay yıldızlılar son 10 dakikaya 47-46'lık skorla önde girdi. Son çeyrekte İsrail öne geçen taraf oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı mücadelenin son 5 dakikasına 54-51'lik skorla geride girdi.

SON SAYIYI KULLANAMAYINCA...

Karşılaşmanın bitimine 45 saniye kala kaptan Şaziye İvegin Üner'in üçlüğü farkı 1 sayıya indirdi. Son topu kullanamayan milliler maçtan 63-62'lik skorla mağlup ayrıldı.

Ay yıldızlıların H Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar, maç programı ve oluşan puan durumu şu şekilde:

Türkiye - İsrail: 72 - 53

Bosna Hersek - Türkiye: 50 - 79

Romanya - Türkiye: 45 – 56

İsrail - Türkiye: 63 – 62

Kalan maçlar

19 Kasım 2016 Cumartesi

Türkiye – Bosna Hersek

23 Kasım 2016 Çarşamba

Türkiye – Romanya