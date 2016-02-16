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Ömer Faruk Yurtseven ayrılmayı kafaya koydu!

Fenerbahçe'de Zеljkо Obrаdоvic'in tеpki göstеrdiği Ömer Faruk Yurtseven, "Fenerbahçe'dеn аyrılmаyа kаrаr vеrdim. Dаhа fazla oynamam gеrеk. Kоlеjе gitmеk istiyоrum. "dеdi

Ömer Faruk Yurtseven ayrılmayı kafaya koydu!

 NBA'in Basketball Without Borders organizasyonuna aldığı davet sonrası ABD'ye gidişiyle bir anda Fenerbahçe'nin gündemine oturan Ömer Faruk Yurtseven, yaptığı açıklamalarla Sarı-Lacivertlilerin tepkisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.


"TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEMİYORUM"

ABD'ye gidişiyle başantrenör Zeljko Obradovic ve Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun tepkisini çeken Ömer Faruk Yurtseven, Basketball Without Borders kampı için bulunduğu ABD'de yaptığı açıklamada Türkiye'de kalmayı düşünmediğini ve kolejde oynamak istediğini belirtti. Yurtseven, ABD Kolej Ligi'nde oynama planlarını Fenerbahçe'ye bildirdiğinde aldığı tepkiden bahsederek, "İnsanlar şok yaşadı" dedi.



"BEN FENERBAHÇE'DE SÜRE ALAMIYORUM"

Scout.com'a açıklamalar yapan Yurtseven, "Fenerbahçe gerçekten iyi bir kulüp ve çok yüksek kalitede oynuyorlar. Ben takımda fazla süre alamıyorum dolayısıyla daha fazla oynayarak kendimi geliştirebileceğim bir yere gitmem lazım. Bu yüzden koleje gitmek istiyorum" dedi.

7 KOLEJDEN TEKLİF ALDI

ABD'deki Arizona, Arizona State, Baylor, California, Duke, Miami ve Utah üniversitelerinin ilgilendiği belirten Yurtseven, "Doğru seçimi yapabilmek için okulları ziyaret etmem gerekiyor" dedi. Fenerbahçe ile devam eden bir sezonun olduğunu ifade eden genç basketbolcu, sezon bittikten sonra okul ziyaretlerine başlayacağını söyledi.
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Ömer Faruk Yurtseven
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