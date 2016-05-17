Oklahoma City Avantaj Sağladı!

NBA'de play-off'lara tek maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, son şampiyon Golden State Warriors'a karşı deplasmanda oynadığı Batı Konferansı final serisi ilk maçını 108-102 kazandı. Seride 1-0 üstünlük yakalayan Thunder, saha avantajını da ele geçirdi.

Thunder'da 27 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, 7 top çalmayla oynayan Russell Westbrook ve 26 sayı, 10 ribaunt üreten Kevin Durant, takımlarını sürükledi. Steven Adams 16 sayı, 12 ribaunt, Serge Ibaka da 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Enes Kanter ise 8 sayı ve 6 ribauntluk katkı yaptı.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson'ın 25 sayı, 9 ribaunt ve Draymond Green'in 23 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

NBA play-off'larına, Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasındaki Doğu Konferansı final serisi ilk maçıyla devam edilecek.