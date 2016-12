Obradovic'in 10.Finali!

10. FİNAL FENERBAHÇE'YLE

Fenerbahçe'de basketbol, her ne kadar kendisi bunu sevmese de, tek bir kişi üzerinden konuşuluyor ve taraftarlar Final öncesi her şeyden çok Obradovic 'e ve onun kendine has sihirine güveniyor. Bunu anlamak güç değil, çünkü Obradovic Avrupa Basketbolu'nun en üst noktasına tam 10.kez çıkıyor.