Obradovic'in 10.Finali!

10. FİNAL FENERBAHÇE'YLE

Fenerbahçe'de basketbol, her ne kadar kendisi bunu sevmese de, tek bir kişi üzerinden konuşuluyor ve taraftarlar Final öncesi her şeyden çok Obradovic 'e ve onun kendine has sihirine güveniyor. Bunu anlamak güç değil, çünkü Obradovic Avrupa Basketbolu'nun en üst noktasına tam 10.kez çıkıyor.

Euroleague tarihinde 10 kez Final gören sadece tek bir koç var o da dün akşam Fenerbahçe ile bu zafere ulaşan Zeljko Obradovic. Fenerbahçe'yi çok zorlu maçtan sonra en tepeden bir önceki durağa taşıyan Obradovic 9 kez ile en iyi olmayı paylaştığı Ettore Messina'yı arkasında bıraktı. Peki Obradovic'in yer aldığı ve 8 kez mutlu sonla tamamladığı 9 finalde neler yaşandı

1992 PARTIZAN İLE İLK ZAFER

Basketbol tarihinde görülebilecek en büyük mucizelerden biri Obradovic'in kariyerine başlangıç şeklidir. Takımın oyuncusuyken bir anda koçu olan, aynı soyunma odasında yıllarca beraber oynadığı arkadaşlarına liderlik yapan, bugün gördüğümüz her türlü agresif hareketleri o gün de yapan Obradovic Djordevic'in son saniye üçlüğü ile ilk zaferini çok erken yaşta tattı

1994 JOVENTUT İLE YENİ BİR İLK

Obradovic'in basketbol kariyerine baktığınızda ardında birçok ilki bıraktığını görürsünüz. Joventut da Obradovic ile ilkleri yaşama şansına erişen takımlardan birisi. 1992 yılında Partizan ile Joventut'u yenen Obradovic bu kez 1994'te İspanyol takımının başında finale çıktı ve Olympiakos'u yenip ikinci şampiyonluğunu kazandı

1995: İLK SIRASI REAL MADRID'TE

Zeljko Obradovic başantrenörlükte dördüncü yılını doldurduğunda tekrarlanması zor birşey yaptı ve üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü benim dedi.

2000: MUTEŞEM PAO YILLARININ BAŞLANGICI

Avrupa basketbolu için 2001 yılı tarihin değişeceği bir dönüm noktası oldu. Kariyerine Panathinaikos'ta devam eden Obradovic, 2001'de 4.kez kupanın sahibi olan bir takımın mimarıydı.

2001:KAYBEDİLEN TEK FİNAL

Zeljko Obradovic Euroleague'deki tek final mağlubiyetini 2001'de Paris'te yaşadı. Panathinaikos ile üst üste ikinci senede de Avrupa'nın en büyüğü olmaya yaklaşan Sırp dahi burada Maccabi Tel Aviv duvarına çarptı. O sene kupa İsrail'e gitti

2002:İNTİKAM İLE GELEN PAO ŞAMPİYONLUĞU

En büyük özelliği problemleri anında çözmek olan Obradovic intikam alma konusunda da çok hızlı. Euroleague'te kariyerinin tek final darbesini Maccabi'den alan koç sadece bir sene sonra rakibini Final Four yarı finalinde yendi ve devamında Bologna'yı kendi sahasında devirip şampiyon oldu. Artık kupa sayısı bir elin parmağına ulaşmıştı.

2007: VERİLEN ARANIN SONUNA GELİNDİ

Panathinaikos ile Obradovic birlikteliği oldukça uzun bir zamana yayıldı. Bu başarısızlıkları bile görmezden getirdi. Son şampiyonluk üzerinden 5 sene geçtikten sonra Yunanistan devi Obradovic ile bir kez daha bu kez 2007 yılında şampiyon oldu

2009: BERLİN'DE ŞAMPİYONLUK

Panathinaikos ve Euroleague zaferleri artık insanların canını sıkacak kadar sık olmaya başlamıştı. 2009 yılında da bu devam etti. Obradovic ile PAO yarı finalde kıran kırana geçen bir maçı rakibin atamadığı son fırsatla kazandı. Finalde ise bugün olduğu gibi Berlin'de karşısında CSKA'yı bulan sırp koç Rusları devirip küçük Euroleague kupası koleksiyonuna yedinciyi ekledi.

2011: BARCELONA'DA GELEN SON ŞAMPİYONLUK

Obradovic PAO'da son yıllarında 2 senede bir defa Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Bunların sonuncusu adeta gümbür gümbür geldi. Panathinaikos altıncı Obradovic ise sekizinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

2016: SIRA FENERBAHÇE'NİN İLKİNDE

Obradovic birçok takıma ilki yaşattı. Gerekeni yaptı ve hayalleri gerçeğe dönüştürüp insanları bir günlüğüne de olsa tüm dertlerinden arındırdı. Sıra Fenerbahçe'ye geldi. Salon tanıdık, rakip bilindik ve kupa sadece bir maç uzaklıkta.