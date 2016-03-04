Nba tarihinde en çok sayı atan oyuncular listesi

38.387 sayıyla tüm zamanların sayı kralı olan Kareem Abdul Jabbarın en yakın rakibi ise 36.928 sayıyla Karl Malone.

Mavericks'in sahasında Los Angeles Lakers'ı 102-98 yendiği maçta 14 sayı atan Nowitzki, NBA'de tüm zamanların sayı kralları listesinde bir basamak daha yükseldi. 17 yıllık NBA kariyerinde 27 bin 322 sayıya ulaşan 36 yaşındaki basketbolcu, 27 bin 313 sayısı bulunan Elvin Hayes'i geride bırakmayı başardı.



NBA'de tüm zamanların en skorer 10 ismi şöyle:



Oyuncu Sayı

1 Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387

2 Karl Malone 36 bin 928

3 Kobe Bryant 32 bin 365

4 Michael Jordan 32 bin 292

5 Wilt Chamberlain 31 bin 419

6 Shaquille O'Neal 28 bin 596

7 Moses Malone 27 bin 409

8 Dirk Nowitzki 27 bin 322

9 Elvin Hayes 27 bin 313

10 Hakeem Olajuwon 26 bin 946



