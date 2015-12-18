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NBA Oyuncusu Iman Shumpert Hayatının Şokunu Yaşadı

Başarılı NBA oyuncusunun nişanlısı Teyana Taylor aniden sancılarının artması ile banyoda ebelik yapan Iman Shumpert doğumuna yardımcı oldu

NBA Oyuncusu Iman Shumpert Hayatının Şokunu Yaşadı
 Başarılı NBA oyuncusunun nişanlısı Teyana Taylor aniden sancılarının artması ile banyoda ebelik yapan Iman Shumpert doğumuna yardımcı oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Iman Shumpert, nişanlısı Teyana Taylor'ın aniden başlayan doğum sancıları nedeniyle evlerinin banyosunda ebelik yapmak zorunda kaldı.

KENDİ BAŞINA ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİRDİ

Teyana Taylor'ın bitmeyen doğum sancıları üzerine acil durum operatörünü arayan Iman Shumpert, operatör ile sürekli iletişim halinde kalarak kendi başına çocuğunu dünyaya getirdi.

TELEFON TALİMATIYLA GÖBEK BAĞINI KESTİ

Telefonun karşısındaki kişinin verdiği talimatları yerine getiren Shumpert, en son bebeğin göbek bağını kesti. Bebeğin doğmasından 5 dakika sonra ise eve acil durum ambulansı ulaştı ve Taylor ile yeni doğan bebek sağlıklı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Büyük zorluklar çektiğini anlatan Taylor, sosyal medya hesabı instagram'dan fotoğraf paylaştı.

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NBAIman ShumpertTeyana Taylor
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