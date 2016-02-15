NBA All Star'da rekor üstüne rekor!

NBA'de 2016 All-Star maçı Toronto'da oynandı. Batı, 369 sayı ile rekorun kırıldığı karşılaşmada Doğu'yu 196-173'lük skorla mağlup etti.



SAYI REKORU

Batı'nın ilk çeyrekte 3'lük çizgisinin gerisinden 14'te 1 atması; ikinci çeyrekte de Chris Paul'ün asistlerinin dikkat çektiği ilk yarıda, All-Star tarihinin ilk yarı skor rekoru da kırıldı: Batı 92 - Doğu 90

FARK 20'LERE ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte Doğu'nun isabetsiz şutlarıyla Batı bu çeyreği 9 sayı önde kaparken, son çeyrekte fark 20'lere çıktı.





KOBE BRYANT'IN SON ALL STAR'I!

Ve maçın bitimine 1 dakika kala Kobe Bryant, alkışlar ve tezahüratlarla 18'inci ve son kez bulunduğu All-Star'a veda etti.

23 FARK!

Maçı da 23 sayı farkla Batı kazandı: 196-173

WESTBROOK'TAN HARİKA PERFORMANS

Maçın MVP'si ise Russell Westbrook oldu. İkinci kez bu ödülü alan Westbrook, Bob Pettit'in ardından bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

ÜNLÜLER DE ORDAYDI

All Star gecesinde ünlü isimler de vardı. ABD'li model Kate Upton ve sevgilsi de maçı izleyenler arasındaydı.