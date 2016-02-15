Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

NBA All Star'da rekor üstüne rekor!

NBA 2016 All-Stаr mаçındа 369 sаyı ile rеkоrun kırıldığı, Batı kаrmаsının, Doğu kаrmаsını 196-173'lük skоrlа yendiği kаrşılаşmаdа Kоbе Bryаnt sоn All Star mаçınа çıktı

NBA All Star'da rekor üstüne rekor!

 NBA'de 2016 All-Star maçı Toronto'da oynandı. Batı, 369 sayı ile rekorun kırıldığı karşılaşmada Doğu'yu 196-173'lük skorla mağlup etti.

SAYI REKORU

Batı'nın ilk çeyrekte 3'lük çizgisinin gerisinden 14'te 1 atması; ikinci çeyrekte de Chris Paul'ün asistlerinin dikkat çektiği ilk yarıda, All-Star tarihinin ilk yarı skor rekoru da kırıldı: Batı 92 - Doğu 90


FARK 20'LERE ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte Doğu'nun isabetsiz şutlarıyla Batı bu çeyreği 9 sayı önde kaparken, son çeyrekte fark 20'lere çıktı.


KOBE BRYANT'IN SON ALL STAR'I!

Ve maçın bitimine 1 dakika kala Kobe Bryant, alkışlar ve tezahüratlarla 18'inci ve son kez bulunduğu All-Star'a veda etti.


23 FARK!

Maçı da 23 sayı farkla Batı kazandı: 196-173


WESTBROOK'TAN HARİKA PERFORMANS

Maçın MVP'si ise Russell Westbrook oldu. İkinci kez bu ödülü alan Westbrook, Bob Pettit'in ardından bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

ÜNLÜLER DE ORDAYDI

All Star gecesinde ünlü isimler de vardı. ABD'li model Kate Upton ve sevgilsi de maçı izleyenler arasındaydı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
NBA All Star
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.