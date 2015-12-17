Lider Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor

FIBA Kadınlar Avrupa Liginde karşılaştıkları Dinamo Kursk ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe bayan basketbol takımı 66-56 skorla galip gelerek grupta liderliği bırakmadı
Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-lacivertliler 66-56 kazandı.
Fenerbahçe bu sonuçla grubundaki üst üste 7. galibiyetini elde ederek, puanını 15'e yükseltti ve liderliğini korudu.
Fenerbahçe'de Jantel Lavender 14 sayıyla en skorer isim olurken, Quanitra Hollingsworth 13, Marissa Coleman 11 ve Alexandria Quigley 10 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldular.
Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 18-20 (Dinamo Kursk)
2.Çeyrek: 18-17 (Fenerbahçe)
3.Çeyrek: 19-11 (Fenerbahçe)
4.Çeyrek: 11-8 (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Good Angels Kosice ile karşılaşacak. 6 Ocak 2016 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 18:45'te başlayacak.