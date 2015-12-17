Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lider Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor

FIBA Kadınlar Avrupa Liginde karşılaştıkları Dinamo Kursk ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe bayan basketbol takımı 66-56 skorla galip gelerek grupta liderliği bırakmadı

Lider Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor
 FIBA Kadınlar Avrupa Liginde karşılaştıkları Dinamo Kursk ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe bayan basketbol takımı 66-56 skorla galip gelerek grupta liderliği bırakmadı
Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-lacivertliler 66-56 kazandı.

Fenerbahçe bu sonuçla grubundaki üst üste 7. galibiyetini elde ederek, puanını 15'e yükseltti ve liderliğini korudu.

Fenerbahçe'de Jantel Lavender 14 sayıyla en skorer isim olurken, Quanitra Hollingsworth 13, Marissa Coleman 11 ve Alexandria Quigley 10 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldular.

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 18-20 (Dinamo Kursk)
2.Çeyrek: 18-17 (Fenerbahçe)
3.Çeyrek: 19-11 (Fenerbahçe)
4.Çeyrek: 11-8 (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Good Angels Kosice ile karşılaşacak. 6 Ocak 2016 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 18:45'te başlayacak.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBasketbolDinamo Kursk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.