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Lebron James Seyirciyi Hastanelik Etti

LeBron James, ünlü golfçü Jason Day'in eşini hastanelik etti.

Lebron James Seyirciyi Hastanelik Etti

 NBA'de Cleveland Cavaliers'in, Enes Kanter'in takımı Oklahoma City Thunder'ı 104-100 yendiği maçta talihsiz bir olay yaşandı.

Cleveland'ın yıldız oyuncusu LeBron James, dışarı çıkmak üzere olan bir topu kurtarayım derken, tribünde oturan bir kadın seyircinin üzerine düştü.

2.03 metre boyunda ve 113 kilo ağırlığındaki James'in üzerine düştüğü kadın, dünyaca ünlü golfçü Jason Day'in eşi Ellie Day'di.

Ellie Day, şanssız olay sonrası hastaneye kaldırıldı.
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Olay sonrası Twitter’dan açıklama yapan LeBron James, “Ellie Day umarım iyisindir. Çok özür dilerim. Umarım eşinle başka bir maça gelirsiniz. Sevgiler LJ” dedi. 



Halen hastanede tedavisine devam edilen Ellie Day'in (üstte) durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karşılaşmayı 33 sayı, 11 asist ve 9 ribaund ile tamamlayan LeBron James, takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Enes Kanter’in yedek başladığı ve 6 sayı attığı Oklahoma Thunder’da ise Russell Westbrook’un 27, Kevin Durant’ın 25 ve Serge Ibaka’nın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

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