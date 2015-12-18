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Lebron James çıkan topu kurtarmak isterken hastanelik etti

Cleveland Cavaliers takımının formasını giyen daha şimdiden adını efsaneler arasına yazdıran Lebron James maç esnasında dışarı cıkan topu kurtarmak isterken bir bayan seyircinin üzerine düştü

Lebron James çıkan topu kurtarmak isterken hastanelik etti
Cleveland Cavaliers takımının formasını giyen daha şimdiden adını efsaneler arasına yazdıran Lebron James maç esnasında dışarı cıkan topu kurtarmak isterken bir bayan seyircinin üzerine düştü
 
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giyen Lebron James, maç sırasında dışarı çıkan topu kurtarmak isterken seyircilerin üzerine düştü. Golf oyuncusu Jason Day'in eşi Ellie Day, hastanelik oldu.
SEYİRCİLERE DOĞRU ATLADI

Golf oyuncusu Jason Day'in eşi Ellie Day Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder basketbol maçını saha kenarında izliyordu. Day çiftinin oturduğu bölüme yakın bir yerden top dışarı çıkmak üzereyken Cleveland oyuncusu Lebron James seyircilere doğru atlayarak topu oyunda tutmaya çalıştı.

TALİHSİZ KADIN HASTANELİK OLDU

Topu oyunda tutmayı başaran 2.03 boyunda ve 114 kg ağırlığındaki James, Ellie Day'in üstüne düşerek talihsiz kadını hastanelik etti.

"ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

Olay sonrası Twitter'dan açıklama yapan James; "Ellie Day umarım iyisindir. Çok özür dilerim. Umarım eşinle başka bir maça gelirsiniz. Sevgiler LJ" dedi. Ellie Day'in halen hastanede ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Cleveland CavaliersLebron James
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