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Lakers formasına 100 bin dolar!

Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant sezon sonunda emekliye ayrılıyor. All-star basketbolcunun forması 100 bin dolara alıcı buldu.

Lakers formasına 100 bin dolar!

NBA'in internet sitesinden yapılan müzayedede, sezon sonunda basketbolu bırakacak Bryant'ın geçen ay son kez yer aldığı NBA All-Star maçındaki forması satışa çıkarıldı.

Bryant'ın forması, 100 bin 40 dolara alıcı bularak NBA'de hatıra ürünü kategorisinde açık artırma rekoru kırdı.

Daha önce aynı siteden yapılan rekor açık artırmada LeBron James'in Cleveland Cavaliers'a ikinci kez döndüğü 2014-2015 sezonunda ilk maçta giydiği forma 50 bin dolara alıcı bulmuştu. 

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BasketbolKobe BryantNBALakers
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