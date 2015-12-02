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Kobe'den Cimbom'a Sinsi Bakış

Galatasaray Kobe BRYANT'a Göz kırptı. Sarı Kırmızılı Kulüp Twitter hesabı üzerinden, Ünlü NBA Oyuncusuna çağrıda bulundu

Kobe'den Cimbom'a Sinsi Bakış

Daha önceki açıklamalarında basketbola başladığı ülke olanİtalya’da bir takımın formasını giyerek basketbola veda edebileceğini söyleyen Kobe, bu konuyla ilgili gelen bir soru üzerine İtalya’da oynamayı istediğini ancak bunun kendisi için mümkün olmadığını söyledi:“Bu mümkün değil. İtalya’da oynamayı çok isterim ama vücudum bunu yapamaz. Kesinlikle mümkün değil.”

Black Mamba lakaplı oyuncu geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir mektupla sezon sonunda emekli olacağını resmen duyurmuştu.

Galatasaray'dan teklif!

Galatasaray resmi Twitter adresinden Amerikalı süperstar için teklifte bulunmuş ve Sarı Kırmızılı kulüpte her zaman kendisi için yer olduğu belirtilmişti. Bu mesaj spor kamuoyunun gündemine bomba gibi oturmuş ve tecrübeli basketbolcunun cevabı merakla beklenmişti.







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