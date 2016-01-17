Kobe Bryant Rio Olimpiyatlarına katılmıyor

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen efsane oyuncu Kobe Bryant, daha önce açıklananın aksine Brezilya'da düzenlenecek 2016 Rio Olimpiyatları'nda ABD Basketbol Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini söyledi.



NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen efsane oyuncu Kobe Bryant, NBA'in resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ABD Basketbol Milli Takımı formasını giymeyeceği söyledi.

"GENÇ OYUNCULAR, RIO'DA OYNAMAYI HAK EDİYOR"

Milli takımda yer almama kararını, ABD Basketbol Milli Takımı'nın Başantrenörü Mike Krzyzewski'ye ilettiğini söyleyen Bryant, "Emeklilik kararımı açıkladığımdan bu yana ligde oynayan genç basketbolcuları farklı bir açıdan izliyorum. Basketbolun geleceği olan bu oyuncular, Rio'da da oynamayı hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

ABD Basketbol Milli Takımı'yla da 2008'de Pekin ve 2012'de Londra'da düzenlenen olimpiyatlarda altın madalya kazanan Kobe Bryant, "Son maçımı Lakers formasıyla oynamak gerçekten güzel olur" dedi.

Daha önce 2015'in aralık ayında, "Diğer büyük sporcularla bir kez daha buluşarak uluslararası arenada ülkemi temsil etmekten büyük zevk duyarım" diyen 37 yaşındaki efsane oyuncu, ABD'yi olimpiyatlarda temsil etme istediğini açıklamıştı. - İSTANBUL