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Kalinic Twitter Üzerinden Özür Diledi!

Aziz Yıldırım’ın üzerine yürüdüğü Nikola Kalinic resmi twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile olanlardan dolayı Rus taraftarlardan özür diledi.

Kalinic Twitter Üzerinden Özür Diledi!
Kalinic, "Olayı biraz abarttım ama takımı uyandırmak için buna gerek duydum. O Rus taraftardan özür diliyorum." dedi.

Sırp oyuncu basketbolda bir topun bazen galibi ya da mağlubu belirlediğini, gelecek sezon daha güçlü ve akıllı olacaklarını da yazdı. (Basketfaul)

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