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Kalinic Twitter Üzerinden Özür Diledi!
Aziz Yıldırım’ın üzerine yürüdüğü Nikola Kalinic resmi twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile olanlardan dolayı Rus taraftarlardan özür diledi.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 21:08
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Anahtar Kelimeler:KalinicAziz YıldırımFenerbahçeErkek Basketbol TakımıRusCSKA Moskova
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