Jan Vesely 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe 2014-2015 sezonundan bu yana forma giyen Jan Vesely ile sözleşme yeniledi.



Vesely ile her yıl sonunda NBA çıkışı olmak kaydıyla üç yıllık sözleşme imzalandı.

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Sarı Lacivertliler, resmi internet sitesinden Jan Vesely ile yaptıkları anlaşmayı şu şekilde duyurdu:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı mız, 2014-2015 sezonundan bu yana formamızı giyen ve Avrupa’nın en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen Jan Vesely ile sözleşme yeniledi. Vesely ile her yıl sonunda NBA çıkışı olmak kaydıyla üç yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra geçirdiği iki sezonda 52 Euroleague ve 72 Basketbol Süper Ligi maçına çıkan Vesely, ekibimizle birlikte bu süre zarfında bir Lig ve bir de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Vesely, takımımızın iki sezon üst üste Final Four oynama başarısı gösterdiği Euroleague kulvarında da en değerli oyunculardan biri olurken, 2015-2016 sezonunda Euroleague’in en iyi beşi arasında yer aldı. Vesely aynı zamanda, 2015-2016 sezonu Ocak ayında gösterdiği müthiş performansla birlikte, Euroleague’de bu ayın en değerli oyuncusu da seçilmişti.

Jan Vesely, 2015-2016 Euroleague sezonunu maç başına 11,9 sayı, 6,8 ribaund, 1,6 asist ve 1 blok ortalamalarıyla tamamladı.

Çek yıldızımız, Spor Toto Basketbol Ligi’nde ise 12,0 sayı, 6,0 ribaund, 1,4 asist ve 0,8 blok istatistikleri tutturdu.

Hem dört, hem de beş numaralı pozisyonlarda oynayabilen, müthiş atletizmi ve parkeye her zaman yansıttığı özverisiyle taraftarlarımızın sevgilisi olan Jan Vesely, önümüzdeki üç sezon boyunca (her yıl sonunda NBA çıkışı olmak kaydıyla) Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek.

Çek Cumhuriyeti ile birlikte Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden Vesely, duygularını “Harika bir sezon geride kaldı ancak her şey bitmedi. Fenerbahçe çok büyük hedefleri olan, çok büyük bir kulüp. Ben de hem bu hedefleri paylaştığım, hem de oyuncu ve karakter olarak gelişebileceğim en iyi yer olduğunu düşündüğüm için Fenerbahçe’de kalmaya karar verdim. Artık tamamen önümüzdeki sezonu düşünüyorum. Fenerbahçe Ailesi’nin bir parçası olmak büyük bir onur. Herkes bilmeli ki birlikte daha çok yapacak şeyimiz var” sözleriyle ifade etti.

Önümüzdeki sezonda da yine büyük hedefler peşinde koşacak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız’ın önemli bir parçası olacak Jan Vesely’e sonsuz başarılar dileriz.