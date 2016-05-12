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Işıl Alben Galatasaray'dan Ayrılmak İstiyor!

Galatasaray bayan basketbol takımı oyuncusu Işıl Ayben, başantrenörü Ekrem Memnun'un ayrılmasının ardından kendisininde ayrılmak istediğini belirtti.

Işıl Alben Galatasaray'dan Ayrılmak İstiyor!
Galatasaray'da başantrenör Ekrem Memnun'dan sonra Işıl Alben de ayrılacağı belirtildi.



Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın milli basketbolcusu Işıl Alben yurtdışına dönmeyi istediğini söyledi. İstek Atanur Oğuz Okulları'nda düzenlenen panele katılan milli basketbolcular Işıl Alben, Ayşe Cora, Şaziye İvegin Üner ve Tilbe Şenyürek, A Milli Takım Başantrenörü Aziz Akkaya ile menajer Arzu Özyiğit öğrencilerin sorularını yanıtladı.







Kursk yeniden Işıl'ı istiyor



Galatasaray ile iki yıl önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Işıl Alben yurtdışı deneyimi ile ilgili, "Rusya'da 7 ay geçirdim. Farklı bir kültür ve deneyimdi. Türkiye'ye geri dönerken çok düşündüm. Ama Galatasaray'ın bana ihtiyacı vardı ve geri döndüm" yorumunu yaptı.





Milli basketbolcu, geleceği hakkında ise, "Devre arası ve sezon sonu teklifler aldım, tekrar yurt dışına gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu. Işıl Alben'e eski kulübü Dinamo Kursk da talip.



Işıl Alben, Emrem Memnun'un görevi bırakmasının ardından "Bir gün yine buluşacağız" paylaşımında bulunmuştu.



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