Harun Erdenay'dan Fkal Fenerbahçe açıklaması geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Harun Erdenay, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçta basketbolcu Lynetta Kizer'ın oynamasıyla çıkan krizde tek masum tarafın sarı-lacivertli kulüp olduğunu söyledi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Tecrübe Konuşuyor" konulu panele A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Haluk Yıldırım'la katılan TBF Başkanı Harun Erdenay katılımcıların sorularını yanıtladı.

Erdenay, panele katılması beklenen TBF Üst Yöneticisi (CEO) Hidayet Türkoğlu'nun ağır bir grip geçirdiği için ABD'de kaldığı ve bu yüzden aralarında yer alamadığını açıkladı.

Harun Erdenay, Galatasaray'ın talimatlara aykırı şekilde Lynetta Kizer'ı Fenerbahçe maçında oynatıp hükmen yenik sayıldığı derbiyle ilgili sarı-lacivertli kulübü haklı bulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim kararını 31 Aralık'ta açıklayacak. Bugüne kadar yaklaşık 900'ün üzerinde tahkime giden dosyamızdan sadece 3'ü bozuldu. Federasyon olarak kararlarımızın onanması yüzdemiz çok fazla. Federasyonun da Galatasaray'ın da hatası var. Aslında burada en masum olan Fenerbahçe. Onlar haklı bir itirazda bulundular. Yönerge çok açık, hükmen mağlubiyet kararı gerekiyordu."





"ERGİN ATAMAN SEZON SONU TERCİHİNİ YAPACAK"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın sezon sonunda ya milli takımı ya da Galatasaray'ı tercih edeceğini hatırlatan Erdenay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi kendi oyuncularını milli takıma göndermeme isteğiyle ilgili, "Aziz başkanın kendi düşüncesine göre, milli takım antrenörü sadece milli takımı çalıştırmalı. O yüzden böyle demişti. Daha sonra kendisiyle konuştuk ve anlattık. Kendisi milli değerlere çok sahip çıkan bir insan. Sonuçta oyuncularını milli takıma gönderdi" ifadelerini kullandı.





"SENE SONUNDA YABANCI OYUNCU SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİRİZ"

Harun Erdenay, Spor Toto Basketbol Ligi'nde takımların 6 yabancı oyuncu oynatması kuralıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

Sezon sonu bu sistemi değiştirerek yerli oyuncuların daha fazla süre alması yönünde bir karar almak istediklerini aktaran Erdenay, "Bu sistem aslında kulüplerin avantajına oldu ve Avrupa kupalarında başarı hemen geldi. Bu kararı Türk oyuncuların dakika bulma sıkıntısını gidermek için yeniden değerlendireceğiz. Ivkovic ve Obradovic gibi koçlar gençlere şans veriyor ama diğer takımlarda biraz problem yaşanıyor. Sene sonunda yabancı oyuncu sisteminde değişikliğe gidebiliriz" şeklinde konuştu

Genç oyuncuların şans bulması için "Ümitler Ligi" kurmak istediklerini aktaran Erdenay, yeni Şile'de 140 dönümlük yeni bir tesis yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Milli takım genel menajeri Haluk Yıldırım ise Türk oyuncuların daha fazla süre alacağı bir sisteme geçmek için gelecek sezon öncesi bir karar alacaklarını kaydetti. - İSTANBUL