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Harun Erdenay'ın açıklamalarına Galatasaray'dan anında cevap geldi

Harun Erdenay'ın bugün yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray Spor Kulübünden anında cevap gecikmedi

Harun Erdenay'ın açıklamalarına Galatasaray'dan anında cevap geldi
 Harun Erdenay'ın bugün yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray Spor Kulübünden anında cevap gecikmedi

Galatasaray Spor Kulübü, Lynetta Kizer olayı hakkında konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'a resmi internet sitesi üzerinden bir cevap verdi.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada Harun Erdenay'ın hukuka ayrı bir eylem gerçekleştirdiği ifade edildi.

İşte Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama:

''Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasında oynanan ve halen yargı aşamasında olan bir konuda konuşarak, hukuka aykırı bir eylem daha gerçekleştirmiştir. Konumu gereği tarafsız olması gereken bir federasyon başkanına yakışan, kimin daha az kimin daha çok suçlu olduğunu ilan ederek yargıyı etki altına almaya çalışmaktan ziyade, bu aşamadan sonra sessiz kalarak Tahkim Kurulu’nun vereceği kararı beklemek olmalıdır.

Saygılarımızla

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GalatasarayHarun Erdenay
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