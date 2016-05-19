Golden State Warriors Oklahoma City Thunder seride 118-91 Yendi

Son şampiyon Golden State Warriors, ORACLE Arena'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 27 sayı farkla, 118-91 mağlup etti. Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, 28 sayı ile takımının en skoreri oldu. Klay Thompson 15, Andre Iguodala 14, Marreese Speights 13, Festus Ezeli 12, Harrison Barnes 11 ve Draymond Green ise 10 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle galibiyete destek verdi. Thunder'ın yıldızlarından Kevin Durant 29 sayı ile maçın en skoreri olurken, Russell Westbrook ise 16 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Enes Kanter ise geceyi 6 sayı 2 ribauntla tamamladı. Thunder ile Warriors arasındaki serinin 3. maçı, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 03.00'te Oklahoma'da oynanacak. NBA play-off'larına, bir günlük aranın ardından Toronto Raptors ile Cleveland Cavaliers arasındaki Doğu Konferansı final serisi ikinci maçıyla devam edilecek.