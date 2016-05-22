Galatasaraylı Antrenör Konuştu, Fenerbahçe Avrupa’nın En İyisi

Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali üçüncü maçında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi'de karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 77-62'lik skorla mağlup ederek, yarı finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ve Galatasaray Odeabank yıldız basketbolcusu Sinan Güler açıklamalarda bulundu.



Karşıyaka'yı tebrik eden Ataman, "Genç ve emektar oyuncularıyla çok iyi direnç gösterdiler. İlk maçtaki düşük tempoyu bırakıp, gerek İzmir'de gerekse burada Play-off'a yakışan bir basketbol ortaya koyduk. Bu akşam ortam olarak, taraftar olarak, oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu mücadele olarak sezon boyunca oynadığımız basketbolu yansıttık. Sonuç böyle olunca iki takım arasındaki kapasite farkı ortaya çıktı. Bütün maçı kontrolümüzde götürüp, net bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.



"YARI FİNALİ AVRUPA BASKETBOLUNUN ZİRVESİNDEKİ İKİ TÜRK TAKIMI OYNAYACAK"



Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Yarı Finali'nde karşılaşacakları Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Yarı finale çıktık. Türkiye'de önemli bir yarı final oynanacak. 10 belki 12 gün Türk sporu bu yarı finali konuşacak. Avrupa basketbolunun zirvesindeki iki Türk takımı oynayacak. Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımı. Başlarında Avrupa'nın en iyi koçu var. Hakem kararlarının etkili olmasıyla uzatmada Euroleague'i kaybetse de sezon boyunca bunu gördük. Karşısında Galatasaray gibi karakterli, inançlı ve Eurocup şampiyonu Galatasaray olacak. Derbide kazanmak için karşımızda kim olursa olsun en üst düzeyde mücadele edeceğiz. Basketbolun güzellikleriyle oynanacak bir yarı final serisi temenni ediyorum. Her iki salonda da azınlık kesimler düzeni bozmaya çalışabilirler. Buradan her iki takımın taraftarına sağduyu çağrısında bulunuyorum. Bunu kendi taraftarım için de söylüyorum" diye konuştu.



GÜLER: "HEDEFİMİZ FİNALE ÇIKMAK"



İki maçın ötesinde bugün savunmada daha dirençli olduklarını söyleyen Sinan Güler ise, "Özellikle ikinci yarıda fırsatları değerlendirerek 4. periyoda ortasında doğru rahat bir maç çevirdik. Fenerbahçe ile keyifli, şiddetten uzak ve basketbol seyri bol olan bir yarı final serisi oynarız. Hedefimiz finale çıkmak" ifadelerini kullandı.