Galatasaray, taraftarın sesini duydu

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Erkek Basketbol takımının patronu Ergin Ataman, yeni bir şampiyonluk için kulübe 10 milyon dolar gibi bir bütçenin gerektiğini bildirmiş ve bu açıklamadan sonra kombine biletlere inanılmaz bir zam yapılmıştı. Bu zamlara taraftarın da tepkisi çok büyük olmuştu. Tepki sonrasında yönetimden ufak da olsa bir adım geldi





Tepkiler sonrasında En düşük bilet fiyatını 1300 lira olarak açıklayan kulüp, öğrenci kimliklerini getiren sporseverlere 350 lira karşılığında kombine bilet satma kararı aldı.

Galatasaray Kulübü'nün, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli Galatasaraylılar;

Türk sporunda bir ilke daha imza atarak Eurocup zaferine ulaşan Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın, önümüzdeki sezon Euroleague’de de başarılı olmasını sağlayacak bütçeyi oluşturmak üzere yönetim olarak pek çok yeni proje üzerinde çalışıyoruz.

Dün Hummel ile imzalanan sponsorluk anlaşması bunlardan sadece biri... Yeni sponsorluk görüşmelerimiz de sürüyor. Ayrıca GSStore’da satışa sunulan Eurocup şampiyonluk ürünleri de olağanüstü bir ilgi görüyor ve Eurocup Özel Koleksiyonumuz gün be gün genişliyor.

Hiç şüphe yok ki verdiğimiz bu mücadelede en önemli faktörlerin başında, sizlerin kombinelere göstereceği ilgi geliyor. Çünkü zafere ancak takım-tribün bütünleşmesiyle ulaşıldığında o başarı bir anlam kazanıyor. Bu nedenle dün açıklanan kombine fiyatlarıyla ilgili sizlerden gelen eleştirileri dikkate alarak yeni bir düzenlemeye gittik.

Basketbol Kombineleri 05.05.2016, Perşembe günü saat 12:00’da biletix.com, Biletix satış noktaları, Biletix çağrı merkezi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da bulunan kombine ofisinden satışa sunulacak.

Bu çerçevede;

· Tüm kombineler Türkiye Basketbol Ligi ve Euroleague mücadelelerini kapsayacak şekilde satışa sunulacak.

· Kombine satışları takımımızın Euroleague’e katılma garantisi bulunan 2016-2017 sezonu için yapılacak ve tek sezon geçerli olacak.

· İlk açıklanan fiyatlar üzerinden, Court Side’de yer alan 84 koltuk dışında kalan tüm kategorilerde yüzde 50 indirim uygulanacak.

· 2015-2016 sezonunda geçerli kombine kartı olanlara, yüzde 50 indirimli fiyat üzerinden 15 Mayıs 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar alım önceliği tanınacak.

· 16 Mayıs 2016 Pazartesi ile 3 Haziran 2016 Cuma günleri arasında, ilk satıştan kalan tüm koltuklar, yine yüzde 50 indirimli olarak açık satışa çıkartılacak.

· İlk açıklanan tabloda 1300 TL olan en düşük tribün biletleri, öğrenci kimliğini ibraz eden taraftarlarımıza 16 Mayıs’tan 3 Haziran’a kadar olan süreçte 350 TL bedelle satılacak.

· 3 Haziran 2016 tarihinden sonra ilk açıklanan fiyatlar geçerli olacak."