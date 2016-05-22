Galatasaray rakibi Pınar Karşıyaka’yı 65-62 yendi

SPOR Toto Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda 65-62 yenerek durumu 1-1’e getirdi. Seride yarı finale çıkacak takımı belirleyecek son maç 22 Mayıs Pazar günü İstanbul’da oynanacak. Rakibini mağlup eden taraf, yarı finalde Fenerbahçe’nin rakibi olacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk dakikalarında iki takım da skor üretemedi. Karşıyaka’nın Iverson’un serbest atışından bulduğu tek sayıya 9 sayılık bir seriyle karşılık veren Galatasaray, bir anda skor üstünlüğünü eline aldı. Kaf-Kaf rakibine Gabriel’in 2 üçlüğüyle yanıt vermeye çalışsa da ilk periyot 7-15 sonuçlandı. İkinci periyoda Abercrombie’nin üst üste 3 isabetli üçlüğüyle başlayan Kaf-Kaf, 16-15 öne geçse de Micov ve Lasme’yle pota altında etkili olan sarı-kırmızılılar yeniden skor avantajı yakaladı. Bu bölümde hakemler, Galatasaray Odeabank Antrenörü Ergin Ataman aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yaptırdı. Karşıyaka’nın boyalı alanda skor üretmekte zorlandığı ilk yarı sonrası soyunma odasına 24-32 girildi.



Cim-Bom’un ilk bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkardığı üçüncü periyotta Kerem’den pota altında müthiş bir destek alan Karşıyaka farkı eritip bitime 1 dakika 30 saniye kala Gabriel’in üçlüğüyle uzun süre sonra 46-45 öne geçti. Periyot, 50-50 eşitlikle noktalandı. Son 10 dakikada salonu dolduran taraftarının büyük desteğiyle farkı 6 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka’nın sayılarına Lasme’yle pota altından karşılık veren Cim-Bom bitime 1 dakika 47 saniye kala skoru 62-62’ye getirdi. Mccollum’un mola dönüşündeki üçlüğü sarı-kırmızılıları yeniden öne geçirdi: 62-65. Karşıyaka, Gabriel’le son hücumu kullanamayınca maç bu skorla bitti.



SALON: Mustafa Kemal Atatürk



HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Yener Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx)



PINAR KARŞIYAKA: Kenan (xx) 8, Wright (xxx) 12, Abercrombie (xxx) 11, Gabriel (xxx) 11, Iverson (x) 2, Can (x) 4, Soner (x) 3, Muhammed (x) 2, Kerem (xxx) 9



GALATASARAY ODEABANK: Mccollum (xxx) 14, Sinan (xx) 6, Micov (xxx) 16, Lasme (xxx) 16, Davis (xx) 7, Schilb (x) 4, Göksenin (x), Ege (x) 2



1. PERİYOT: 7-15



İLK YARI: 24-32



3. PERİYOT: 50-50



5 FAUL: Davis (34.00) (Galatasaray Odeabank), Kenan (37.35) (Pınar Karşıyaka)