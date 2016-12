Galatasaray Odeabank Sağlam Gidiyor!

Spor Toto Basketbol Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 77-62 yenerek, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Karşılaşmaya her iki takım da skor üretmekte zorlanarak başladı. Galatasaray Odeabank, pota altından ve orta mesafeden Lasme ve Davis ikilisiyle basketler bulurken, Pınar Karşıyaka Kenan Sipahi önderliğinde isabetler yakaladı ve ilk 5 dakika 9-8 konuk ekip üstünlüğüyle geçildi. Iverson'ın maçın başında üç faulle kenara gelmesiyle boyalı alan hakimiyetini eline geçiren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 22-16 önde tamamladı.



Müsabakanın ikinci çeyreğine Schilb ve Sinan Güler'in basketleriyle başlayan Galatasaray Odeabank, 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-16. Can Altıntığ'ın skorer oyununa McCollum ile cevap veren ve yaptığı sert savunmayla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 35-27 üstün gitti. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ve baskılı savunma sonucunda kaptığı toplarla hızlı hücumlardan skor üreten sarı-kırmızılılar, 25. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 48-33.



Taraftarının da desteğiyle oyun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi takım, son çeyreğe 58-44 önde girdi. Mücadelenin son periyoduna üçüncü çeyrekte yakaladığı skor avantajını kullanarak başlayan Galatasaray Odeabank, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve sahadan 77-62 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Pınar Karşıyaka formasıyla 16 sayı üreten Gabriel olurken, Can Altıntığ'ın 14 sayısı mağlubiyete engel olamadı.



Galatasaray Odeabank'ta ise Schilb 15, Micov ve Lasme 14'er, McCollum 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray Odeabank: 77 - Pınar Karşıyaka: 62 Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Murat Biricik, Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal Galatasaray Odeabank: McCollum 12, Sinan Güler 10, Micov 14, Davis 8, Lasme 14, Schilb 15, Ege Arar, Göksenin Köksal 4, Şafak Edge, Doğukan Şanlı, Dusan Cantekin Pınar Karşıyaka: Wright 2, Can Altıntığ 14, Kenan Sipahi 3, Abercrombie 7, Iverson 7, Samet Geyik 3, Gabriel 16, Kerem Gönlüm 6, Soner Şentürk 1, Muhammed Baygül 3 1. Periyot: 22-16 Devre: 35-27 3. Periyot: 58-44