Galatasaray'ın yarı final şansı Abdi İpekçi'ye kaldı

Bayern Münih: 99 - Galatasaray Odeabank: 89
Salon: Audi
Hakemler: Elias Koromilas (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya), Saverio Lanzarini (İtalya)
Bayern Münih: Taylor 10, Gavel 4, Savanovic 19, Cobbs 4, Bryant 13, Renfroe 17, Thompson 20, Kleber 9, Zipser 3
Galatasaray Odeabank: McCollum 15, Sinan Güler 9, Schilb 13, Micov 22, Lasme 18, Green 5, Jerrells 1, Chuck Davis 6
1. Periyot: 29-22
Devre: 50-44
3. Periyot: 74-67
5 Faulle çıkan: 36.42 Green (Galatasaray Odeabank)
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Almanya'nın Bayern Münih takımına deplasmanda 10 sayı farkla 99-89 yenildi.
Karşılaşma öncesinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Galatasaray Odeabank, Micov'un 3 sayılık basketiyle başladığı maçta Bayern Münih'in 10-0'lık serisine engel olamadı ve 3. dakikada 10-3 geri düştü. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, çeyreğin son dakikasında farkı çift haneye (29-19) çıkarmasına rağmen, ilk periyot 29-22 sona erdi.
İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Alman ekibi,11. dakikada 34-22'lik üstünlük kurdu. Lasme, Sinan Güler, McCollum ve Micov'un basketleriyle farkı kapatan Galatasaray Odeabank, 16. dakikada farkı 4 sayıya (40-36) indirdi. Savanovic, Taylor ve Thompson'un basketleriyle 8-0'lık seri yapan ve yeniden çift haneli farka ulaşan Bayern Münih, 18. dakika skoru 48-36'ya getirdi. Savunma sertliğini artıran Galatasaray Odeabank, Schilb'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 20. dakikada farkı bir kez daha 4 sayıya (48-44) çekti. Kalan bölümde Thompson'un basketine engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 50-44 geride girdi.
İkinci devreye savunma sertliğini artırarak başlayan Galatasaray Odeabank, Micov ile üç, McCollum ile bir kez üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atış buldu ve 27. dakikada 61-61 beraberliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine engel olan Alman ekibi, arka arkaya kaydettiği basketlerle 28. dakikada skoru 70-63 yaptı. Sinan Güler'in basketleriyle maça tutunan sarı-kırmızılı ekip, farkı 7 sayıda tuttu ve periyot 74-67 Bayern Münih'in üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Micov, Schilb ve Green ile skor üreten Galatasaray Odeabank, 34. dakikada farkı 1'e (78-77) indirdi. Savanovic, Taylor, Gavel ve Bryant ile skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, 37. dakikada farkı 10 sayıya (91-81) çıkardı. Galatasaray Odeabank, Davis ve Schilb'in basketleriyle oyuna tutunmaya çalışsa da son saniyelerde top kayıpları yaptı ve sahadan 99-89 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Odeabank'ta 22 sayı üreten Micov maçın en skoreri olurken, Lasme'nin 18, McCollum'un 15, Schilb'in 13 ve Sinan Güler'in 9 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bayern Münih'te ise Thompson'ın 20 sayı, 9 ribaundu galibiyette önemli rol alırken, Savanovic 19, Renfroe 17 sayıyla mücadele etti.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Mart Salı günü İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak. Galatasaray Odeabank, rakibini 11 sayı farkla yenmesi durumunda yarı finale çıkacak.
Salon: Audi
Hakemler: Elias Koromilas (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya), Saverio Lanzarini (İtalya)
Bayern Münih: Taylor 10, Gavel 4, Savanovic 19, Cobbs 4, Bryant 13, Renfroe 17, Thompson 20, Kleber 9, Zipser 3
Galatasaray Odeabank: McCollum 15, Sinan Güler 9, Schilb 13, Micov 22, Lasme 18, Green 5, Jerrells 1, Chuck Davis 6
1. Periyot: 29-22
Devre: 50-44
3. Periyot: 74-67
5 Faulle çıkan: 36.42 Green (Galatasaray Odeabank)
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Almanya'nın Bayern Münih takımına deplasmanda 10 sayı farkla 99-89 yenildi.
Karşılaşma öncesinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Galatasaray Odeabank, Micov'un 3 sayılık basketiyle başladığı maçta Bayern Münih'in 10-0'lık serisine engel olamadı ve 3. dakikada 10-3 geri düştü. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, çeyreğin son dakikasında farkı çift haneye (29-19) çıkarmasına rağmen, ilk periyot 29-22 sona erdi.
İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Alman ekibi,11. dakikada 34-22'lik üstünlük kurdu. Lasme, Sinan Güler, McCollum ve Micov'un basketleriyle farkı kapatan Galatasaray Odeabank, 16. dakikada farkı 4 sayıya (40-36) indirdi. Savanovic, Taylor ve Thompson'un basketleriyle 8-0'lık seri yapan ve yeniden çift haneli farka ulaşan Bayern Münih, 18. dakika skoru 48-36'ya getirdi. Savunma sertliğini artıran Galatasaray Odeabank, Schilb'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 20. dakikada farkı bir kez daha 4 sayıya (48-44) çekti. Kalan bölümde Thompson'un basketine engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 50-44 geride girdi.
İkinci devreye savunma sertliğini artırarak başlayan Galatasaray Odeabank, Micov ile üç, McCollum ile bir kez üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atış buldu ve 27. dakikada 61-61 beraberliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine engel olan Alman ekibi, arka arkaya kaydettiği basketlerle 28. dakikada skoru 70-63 yaptı. Sinan Güler'in basketleriyle maça tutunan sarı-kırmızılı ekip, farkı 7 sayıda tuttu ve periyot 74-67 Bayern Münih'in üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Micov, Schilb ve Green ile skor üreten Galatasaray Odeabank, 34. dakikada farkı 1'e (78-77) indirdi. Savanovic, Taylor, Gavel ve Bryant ile skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, 37. dakikada farkı 10 sayıya (91-81) çıkardı. Galatasaray Odeabank, Davis ve Schilb'in basketleriyle oyuna tutunmaya çalışsa da son saniyelerde top kayıpları yaptı ve sahadan 99-89 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Odeabank'ta 22 sayı üreten Micov maçın en skoreri olurken, Lasme'nin 18, McCollum'un 15, Schilb'in 13 ve Sinan Güler'in 9 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bayern Münih'te ise Thompson'ın 20 sayı, 9 ribaundu galibiyette önemli rol alırken, Savanovic 19, Renfroe 17 sayıyla mücadele etti.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Mart Salı günü İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak. Galatasaray Odeabank, rakibini 11 sayı farkla yenmesi durumunda yarı finale çıkacak.