Galatasaray Chuck Davis'i Kaptı

Galatasaray Odeabank'tan flaş transfer! Sarı-Kırmızılılar,CASA TED Kolejliler, Aliağa Petkim ve Banvit formalarıyla uzun yıllar Türkiye'de başarıyla forma giyen Chuck Davis'i kadrosuna kattı.



Davis'in, Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yasağı kalkınca tescil edileceği ve Eurocup'ta da oynayabileceği bildirildi.



Öte yandan Davis ile yarım sezonluk bir sözleşme yapıldığı ve sözleşmesinde sezon sonunda bir yıl daha uzatma hakkının bulunduğu öğrenildi.



Chuck Davis kimdir?



ABD doğumlu olan 31 yaşındaki basketbolcu, 2002–2006 yılları arasında Alabama Üniversitesi'nde oynadı ve 2006 yılında CASA TED Kolejliler'e transfer oldu.



2007 yılındaysa Belçika ekibi BC Oostende'ye gitti. Ligde 36 maçta 20.9 sayı, 4.1 ribaund, 1 asist ortalamaları tutturdu. Eurocup'ta 12 maçta 12.7 sayı, 5.1 ribaund, 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı ve oldukça başarılı maçlar çıkardı.



2008–2009 sezonu için Aliağa Petkim ile anlaşarak Türkiye'ye döndü.



2009 yılından bu yana Banvit forması giyen Davis, geçtiğimiz sezonun sonunda serbest kalmıştı.