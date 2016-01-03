Galatasaray Beşiktaş'ı darmadağın etti

: 92 -

: 50

GalatasarayBeşiktaş

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Yücel Çilingir, Şeyhmus Melek, Sinem Tetik

Galatasaray: Işıl Alben 4, Loyd 21, Bahar Çağlar 10, Nevriye Yılmaz 21, Kulichova 8, Cansu Köksal 10, Prat 5, Ayşegül Günay 3, İnci Güçlü 4, Meltem Yıldızhan 4, Seda Deniz 2

Beşiktaş: Ayşe Cora 3, Viana 5, Pondexter 19, Milovanovic 12, Grishaeva 9, Gizem Başaran, Emel Ecem Güler, Sevgi Uzun 2, Yasemin Horasan, İrem Kikiler,

1. Periyot: 23-13

Devre: 39-26

3. Periyot: 61-41

5 faulle çıkan: 38.21 Ayşe Cora (Beşiktaş)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 42 sayı farkla 92-50 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve Nevriye Yılmaz-Bahar Çağlar ikilisiyle 7-0'lık seri yakalayan Galatasaray karşısında Pondexter önderliğinde oyuna denge getiren ve üst üste sayılar üreten Beşiktaş, 5. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 11-8. Yaptığı sert savunmayla oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-kırmızılılar, Loyd'un basket faulden ürettiği skorlarla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı (20-10) ve ilk çeyrek 23-13 Galatasaray üstünlüğüyle geçildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta boyalı alanda Bahar Çağlar, Nevriye Yılmaz ve Kulichova ile rakibine üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 34-19. Periyodun kalan bölümünde üstün oyununu sürdüren ve rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar soyunma odasına 39-26 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğine üstün oyununu sürdürerek başlayan ve yaptığı baskılı savunmayla rakibine 5 dakikada sadece 2 sayı imkanı veren Galatasaray, 25. dakikada Nevriye Yılmaz'ın üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı basketle farkı 22 sayıya çıkardı: 50-28. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve sarı-kırmızılılar son çeyreğe 20 sayı farkla (61-41) önde girdi.

Mücadelenin son periyodunda da oyun kontrolünü elinde tutan ve farklı oyunculardan skor üreten Galatasaray, maçı 42 sayı farkla (92-50) galip tamamladı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri Galatasaray'da 21 sayıyla Loyd ve 21 sayı 11 ribaunt ile oynayan Nevriye Yılmaz olurken, Beşiktaş forması giyen Pondexter'ın 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligin ilk yarısını 9 galibiyetle tamamlarken, Beşiktaş 8. mağlubiyetini aldı.